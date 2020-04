"Estou muito bem, sem sintomas há 8 dias", diz Inavan Lopes

Primeiro paciente com diagnóstico positivo para Covid-19 em Mossoró, o obstetra já se curou da doença, de acordo com os protocolos da OMS. O infectologista Alexandre Motta, lembra que não existe tratamento específico para a doença e que o paciente com sintomas leves deve permanecer em isolamento domiciliar, assim como fez Dr. Inavan, somente devendo procurar uma unidade de saúde em caso de sintomas mais fortes da doença.