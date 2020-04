Jovem de 23 anos é a segunda vítima fatal do coronavírus no RN

Na noite desta terça-feira (31) a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte informou o segundo óbito no estado, causando por complicações da Covid-19.

Por meio de nota conjunta, a Sesap e a Secretaria de Saúde de Natal, lamentaram a morte de do gastrólogo Matheus Aciole, de apenas 23 anos. O jovem tinha quadro de obesidade e, de acordo com a nota, deu entrada em um hospital privado de Natal, no dia 24 de março, com sintomas de coronavírus. Matheus teria sido examinado, medicado e liberado.

Ele chegou a ficar dois dias em isolamento domiciliar, mas não apresentou melhoras. Na sexta-feira, 27 de março, procurou a rede pública de saúde, fez o teste para a doença e foi transferido para o hospital privado, onde ficou internado até entrar em óbito.

Ainda de acordo com a Sesap, o resultado do exame foi liberado na noite desta terça-feira (31), positivo para Covid-19.

Matheus é a segunda vítima fatal da Covid-19 no RN. A primeira foi o professor da UERN, Luiz Di Sousa, de 61, que morreu no sábado, 28 de março, em Mossoró.

Veja mais:

Professor da UERN é a primeira vítima fatal do coronavírus no RN