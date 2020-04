Prefeitura compra testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró investiu R$ 110 mil para a aquisição de mil testes rápidos para o diagnóstico do novo coronavírus na cidade.

De acordo com a PMM os testes devem chegar ainda neste mês de abril e serão utilizados prioritariamente nos servidores de saúde das UPAs e SAMU.

A escolha desses profissionais é pelo fato de estarem na linha de frente no salvamento de vidas e em constante atendimento médico à população.

“A nossa intenção é ampliar o acesso ao diagnóstico para que possamos agir e encaminhar os pacientes conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Essa é mais uma ação executada pela nossa gestão nesses tempos de pandemia, onde precisamos adotar medidas rápidas e efetivas, identificando casos e agindo para que essas pessoas possam buscar o tratamento o mais rápido possível ”, explica a prefeita Rosalba Ciarlini.

Com o teste rápido, o diagnóstico positivo ou negativo para a Covid-19 pode ser obtido em apenas 15 ou 30 minutos. O Ministério da Saúde indicou as orientações de utilização do teste rápido.

“Entre o sétimo e décimo dia do surgimento dos sintomas de coronavírus coleta-se uma gota de sangue, a exemplo da medição de glicemia (taxa de açúcar no sangue). A partir desta gota de sangue é possível detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Os resultados deste teste saem praticamente na mesma hora, duram cerca de 15 a 30 minutos”, informou.