Sesap abre inscrição para contratação temporária de 888 profissionais de saúde. A medida, em caráter emergencial, visa aumentar o número de profissionais atuando na emergência pública contra a Covid-19. As inscrições começam nesta quinta-feira (2) e seguem até a segunda-feira (6); veja as vagas disponíveis.

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte divulgou o edital de recrutamento para contratação temporária de pessoal, em caráter emergencial, visando ampliar a prestação dos serviços nas Unidades de Cuidados Intensivos e nas Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais da Rede Pública da Sesap.

A medida atende ao Plano de Contingência Hospitalar para o Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). Serão contratados em caráter emergencial, por tempo determinado, 888 profissionais.

O quadro de funções e requisitos necessários para contratação são:





A Sesap informa, ainda, que serão priorizados para contratação temporária os candidatos que estiverem em lista de aprovados do Concurso Público de 2018, que façam parte do quadro de reserva.

Neste caso, esses profissionais serão contratados por ordem cronológica de inscrição, desde que atenda a todos os requisitos dispostos no edital de contratação temporária.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet, desta quinta-feira (2) até às 23:59h da segunda-feira (6). Para se inscrever o candidato deve acessar o Site da Sesap.

O prazo de validade do Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público é de 6 meses, contados a partir da data da publicação da Homologação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

A remuneração base varia de R$ 1.045 a R$ 4.081,49, dependendo do nível de escolaridade. O salário ainda poderá ter um adicional de insalubridade de 40% dependendo do cargo.

O resultado final, homologação e convocação dos profissionais selecionados serão divulgados no dia 10 de abril, pelo site da Secretaria Estadual de Saúde e divulgado no Diário Oficial do Estado.

CONFIRA O QUADRO DE VAGAS POR REGIÃO DE SAÚDE: