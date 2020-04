O rosalbismo praticamente ocupou o Partido Liberal, do empresário Jorge do Rosário, e reconfigurou o cenário da campanha para reeleição à Prefeitura de Mossoró. O troca-troca de partidos e a situação de vereadores e pré-candidatos são tratados pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, no Foro de Moscow desta quinta-feira (2).

Veja também entrevista com o professor da Uern, Carlos Torcato, que detalha sobre as similaridades, diferenças e lições deixadas por outra pandemia ocorrida no Brasil.

Siga a Agência Moscow no Instagram @agenciamoscow, inscreva-se no Youtube para receber as notificações e escute pelo Spotify.