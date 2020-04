Áreas públicas são invadidas em Areia Branca-RN durante quarentena

Em Areia Branca, algumas pessoas se aproveitaram do período de quarentena para invadir terrenos de domínio público (áreas verdes), cercar e transformar em propriedade privada, sem que o Poder Público Municipal ou a polícia tomem qualquer providência.

A área invadida é no Conjunto Santa Amália, no lado direito do acesso a Praia de Upanema. O local havia sido reservado para construção de equipamentos públicos. Os moradores do conjunto falaram que levaram o fato ao conhecimento da Prefeitura Municipal.

O chefe da Guarda Municipal, Roberto Teixeira, e o secretário de Urbanismo Cliverson Pereira, teriam constatado a invasão e não adotaram nenhuma providência legal, como embargar as construções ilegais e retomar a área para domínio de público.

As narrativas enviadas a Redação do Mossoró Hoje apontam negligência grave, com o patrimônio Público do Município, em especial dos moradores do conjunto Santa Amália, que neste caso corre série risco de ficar sem sua área de lazer devido a negligência da Prefeitura.

Outro lado

Ouvido pela reportagem do MOSSORO HOJE, a Prefeitura de Areia Branca informou que já adotou as providências administrativas possíveis em relação à construção irregular através da Secretaria de Serviços Públicos, Urbanismo e Obras.

Destaque -se que, no último dia 02, o responsável pela construção irregular foi notificado para cessar imediatamente a obra ilegal, sob pena das medidas administrativas e penais cabíveis na espécie.

A Prefeitura de Areia Branca informa que vem realizando embargos em obras da cidade que estão sem alvarás de construção e que, passado o prazo de apresentação de documentos e defesa, as que se mantiverem irregulares podem ser demolidas.