Dona de farmácia é executada a tiros no início da tarde desta segunda-feira

A comerciante Flávia Magalhães da Rocha, de 40 anos, foi morta a tiros no início da tarde desta segunda-feira, 6, na região Leste da cidade de Mossoró-RN.

Testemunhas relataram que homens chegaram num carro de cor clara, um entrou na farmácia e executou Flávia Magalhães da Rocha, que é dona do estabelecimento.

A vítima teve morte no local, que fica perto do Supermercado Queiroz, na via de acesso ao IFRN. A Polícia Militar foi acionada ao local e providenciou o isolamento.

O corpo foi removido para exames na sede do ITEP. Policiais acompanharam o trabalho e deu inicio as investigações no local procurando câmeras de segurança e testemunhas.

Caso se configure homicídio, a investigação será conduzida na Divisão de Homicídio e ou pela Delegacia Especializada da Mulher, de Mossoró-RN.