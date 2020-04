Isolda cobra do governo ampliação de compras da Agricultura Familiar

A deputada estadual Isolda Dantas solicitou ao Governo do Estado celeridade na ampliação do Programa de Compras Governamentais da Agricultura Familiar (PECAFES), para atender a demanda de alimentar a população mais vulnerável.

Pouco mais de um ano atrás a deputada protocolou o projeto de lei PECAFES, que em 4 meses foi sancionado pela governadora, e consiste em garantir pelo menos 30% das compras governamentais indiretas de alimentos oriundos da Agricultura Familiar.

Atualmente o projeto atende ao abastecimento de escolas, restaurantes populares, hospitais e presídios do Estado.

Agora, para enfrentar a crise pandêmica, Isolda requer que as compras sejam ampliadas para chegar às pessoas em situação de rua e em alta vulnerabilidade social porque:

“Comprar dos nossos pequenos agricultores e agricultoras será uma forma de garantir-lhes renda, garantindo também saúde para o povo com alimentos sadios e ainda fazendo com que a economia circule dentro do Estado”, afirma a deputada.

Alexandre Oliveira, secretário da Agricultura Familiar, explica que: “O PECAFES dá amparo legal para que o governo do Estado possa ampliar as compras da agricultura familiar a fim de destinar para as populações mais vulneráveis. Uma ação fundamental para os agricultores familiares e para o povo que mais precisa”.

Além da ampliação do PECAFES, a deputada apresentou outros requerimentos voltados para o segmento como linha de crédito especial da AGN para agricultoras e agricultores, como também para cooperativas de agricultura familiar.