Hemocentro de Mossoró está com estoque crítico por falta de doações

Por mais uma vez o Hemocentro de Mossoró faz um apelo para que a população vá até o local realizar doações de sangue.

Devido às orientações de isolamento social como medida de combate ao coronavírus, muitos doadores se afastaram do hemocentro, o que levou o estoque de sangue a ficar em um estado crítico.

A Assistente Social Lenita Helena de Freita Ribeiros lembra que o sangue é extremamente importante para que os hospitais continuem realizando cirurgias e que se estoque ficar zerado, muitas pessoas podem morrer.

“A gente compreende que esse período de pandemia dissemina esse temor de sair de casa e que as pessoas ficam assustadas até de sair pra fazer a doação, mas nós pedimos as pessoas que, se estiverem saudável, tirem um tempinho do seu dia pra praticar esse ato de solidariedade, porque como sangue não é uma medicação que pode ser compradas a gente só pode esperar que as pessoas doem”, disse.

Lenita diz que no local toda a equipe está tomando os devidos cuidados de prevenção ao coronavírus, mantendo o distanciamento entre os doadores, bem como disponibilizando álcool em gel para higienização.

Embora o hemocentro não tenha como disponibilizar máscaras para todos os doadores a Assistente Social orienta que, quem tiver sua máscara em casa, procure o local fazendo uso dela.

O hemocentro está precisando de todos os tipos sanguíneos. Os interessados em realizar doações podem procurar a unidade, de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h.

“Apenas nesta sexta-feira (10) o hemocentro estará fechado, devido ao feriado de páscoa”, explicou Lenita.

Para doar é preciso estar saudável. Especificamente nesta fase de pandemia, Lenita lembra que o doador que teve contato com paciente com sintomas da Covid-19 ou com paciente com exame positivo para a doença, precisa esperar pelo menos duas semanas para fazer a doação.

Este é o período de incubação do vírus, por isso é necessário aguardar esse tempo e, caso não apresente nenhum sintoma da doença, ir ao local e doar.

O Hemocentro está localizado na Rua Projetada, s/n, bairro Aeroporto, ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

- Estar em boas condições de saúde;

- Estar bem alimentado;

- Ter entre 16 e 69 anos (entre 16 e 17 devem estar acompanhados dos responsáveis);

- Pesar mais de 50 kg;

- Não tomar medicamentos que possam afetar a saúde;

- Não ter contraído hepatite após os 11 anos

- Não ter feito cirurgia recente;

- Não ter feito tatuagem ou colocado piercing nos 12 meses que antecederem a doação;

- Apresentar documento original, com foto, no dia da doação.