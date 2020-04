Pré candidato a prefeito pelo PSOL é morto com tiro na nuca em Janduis

O pré-candidato a prefeito de Janduis/RN, o empresário Raimundo Gonçalves de Lima Neto, o Netinho de Nilton, filiado ao PSOL, foi morto a tiros (nuca) na manhã deste sábado, 11, numa estrada de acesso a Fazenda Estrela, que havia acabado de comprar, na região entre as cidades de Janduis e Campo Grande.

O crime teria ocorrido, segundo primeiros levantamentos da Polícia Militar, por volta das 9 horas, quando a vítima estava se dirigindo a Fazenda Estrela, para conhecer a propriedade. No caminho, ele teria sido executado a tiros. “Teve tiro na nuca”, disse Cabo Valdir, que é comandante do destacamento da Policia Militar no município.

Num primeiro momento foi dito que havia um outro corpo no local, perto de uma motocicleta. Entretanto, os policiais não confirmaram esta informação. A Polícia Civil de Patu e o Instituto Técnico-científico de Perícia, de Mossoró foram acionados ao local.

O Cabo PM Valdir disse que a propriedade aonde aconteceu o crime fica no território de Campo Grande e que a polícia só conseguiu chegar ao local por volta de 11h30. Não foi fácil encontrar o local.

O empresário Netinho de Nilton era pecuarista e tinha empresas que prestava serviços a Prefeitura, na área de construção civil e também limpeza. Era o nome indicado pelo ex-prefeito Salomão Gurgel para disputar a Prefeitura Municipal de Janduis.





O deputado Estadual Sandro Pimentel, do PSOL, se manifestou sobre o ocorrido.

*TRISTE NOTÍCIA CRIME POLÍTICO*

Acabaram de assassinar Netinho, nosso pré candidato a prefeito em Janduis do MES/PSOL. Estava à frente em todas as pesquisas, com cerca de 48%, enquanto o segundo lugar aparecia com 12%. Algo semelhante aconteceu em 2012. Nosso companheiro chegava na sua fazenda quando foi cercado por assassinos armados com armas calibre 12 e dispararam várias vezes, deixando seu carro crivado de perfurações, sem nenhuma chance de reação.

Janduís é uma terra muito perigosa para quem ousa enfrentar o sistema podre da direita. Esse crime político não ficará impune, vamos repercutir nos 4 cantos do Brasil. Mais um assassinato político para calar a voz do PSOL, mas não conseguirão.

Muito triste! Perdemos mais um grande camarada, um cara do bem, um trabalhador que construiu sua vida com muita dedicação, com muito suor. A cidade está em silêncio e muitas pessoas chorando nesse momento, ele era muito querido pela população.

Ninguém calará o nosso grito, podem até nos tirar um, dois ou dez, mas mil se levantarão.

Nossos sentimentos a todos os seus familiares.

Netinho, presente!

*Dep Estadual Sandro Pimentel*