A pequena cidade de Tenente Ananias, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, já registrou dois óbitos que os testes deram positivos para coronavírus

Mais uma idosa, de 84 anos, morre vítima do coronavírus no Rio Grande do Norte. Desta vez foi na cidade de Tenente Ananias/RN, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

O óbito ocorreu no dia 8 e neste dia 12 saiu do resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), positivo para covid-19. Este é o segundo óbito por coronavírus na pequena cidade Tenente Ananias. A outra vítima tinha 93 anos.

Veja mais.



Coronavírus mata criança de 1 ano e 7 meses em Cerro Corá-RN

No Boletim epidemiológico divulgado neste domingo, 12, a Sesap informou que existem 81 internados com suspeita de coronavírus no Rio Grande do Norte e 33 já diagnosticados com o vírus. Em Mossoró, nas últimas 24 horas 4 pacientes deixaram a UTI.



A Secretaria Estadual de Saúde já reconheceu 17 ocorrências de óbitos em função da pandemia no Rio Grande do Norte, pedindo que a população intensifique o isolamento social para evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo.



Outra informação divulgada neste sábado, dia 11, pela Sesap é que existem vários outros casos de morte em investigação, destacando-se em Mossoró, José da Penha, Luiz Gomes, Ipanguaçu, Macau e Parnamirim. Os resultados devem sair nesta segunda-feira, 13.

O secretário de Saúde Cipriano Correia disse também que a partir deste final de semana deve ser intensificado o número de exames por dia. Neste final de semana, estavam sendo divulgados 34 e partir deste domingo, serão concluídos pelo menos 200 exames por dia.

O subsecretário de Saúde do RN, Petrônio Spinelly disse que os testes rápidos vai permitir que o Governo do Estado adote medidas, em conjunto com as respetivas prefeituras, para tentar reduzir o número de infectados o máximo possível.

Spinelly também destaca que o principal meio para evitar a contaminação em massa é o isolamento social, o qual não tem sido respeitado em especial nas cidades do interior, com movimentações intensas em supermercados, bancos , lotéricas e mercados públicos.

Caso continue com as pessoas insistindo em quebrar a ordem de isolamento social, Cipriano Correia calcula que até 15 de maio o número de mortos no Rio Grande do Norte já vai está passando de 11 mil. A declaração do secretário despertou espanto a população.





ERRATA

Mais cedo, havíamos informado que segunda morte em Tenente Ananias se tratava de uma criança de 1 ano e 4 meses. A informação nos foi passada por uma pessoa que usou de má fé para tentar prejudicar a imagem do Portal.

Pedimos desculpas ao leitores que tiveram acesso a primeiro informação e agradecemos aqueles que no alertaram e a equipe de enfermagem de Tenente Ananias que nos passou a informação corretamente.