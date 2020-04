PRF prende dois homens contrabandeando 6 mil maços de cigarros no RN

A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte prendeu dois homens, de 22 e 29 anos, transportando 6 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

As prisões e apreensão dos produtos aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (13), no km 88 da BR 226, no município de Tangará.

A dupla foi abordada pelos policiais durante uma fiscalização de rotina e contaram que são residentes em Natal. Eles teriam pego a mercadoria em um posto de combustível em Parnamirim e estavam levando para a cidade de Picuí na Paraíba.

Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Natal e, em seguida, para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça.