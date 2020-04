Tibau tem a maior incidência de Covid-19 por número de habitantes

A Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte divulgou o boletim atualizado com o número de casos de Covid-19 no estado.

Até as 23h desta segunda-feira (13) foram registrados 376 casos confirmados da doença, 18 óbitos 2430 casos suspeitos e outros 1948 descartados.

De acordo com o boletim, a cidade de Tibau é a que registra a maior incidência de casos confirmados da doença, com 49,1 casos para cada 100 mil habitantes; seguida por Mossoró com 26,9 casos para 100mil/hab e São Gonçalo do Amarante, com 23,7 casos por 100mil/hab.

Entretanto, Tibau apresenta apenas 2 casos confirmados da doença e outros 6 suspeitos. Quanto a Mossoró, já são 79 casos positivos para a Covid-19, com 6 óbitos, o que representa um terço do total de mortes registradas em todo o estado