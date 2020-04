Você já ouviu falar sobre as apostas esportivas? Conheça um pouco mais sobre a modalidade que encanta milhares de pessoas!

Assim como os esportes, as apostas esportivas ganharam um espaço significante perante a sociedade, desencadeando dessa forma milhares de apaixonados por essa modalidade atrelada ao esporte. Os apostadores aproveitam cada vez mais as opções diversas que são proporcionadas como forma de diversão para sair do tédio e alguns casos mais sério como uma nova modalidade de especialidade, isto é, profissão. Vejamos um pouco mais a seguir.

Como surgiram as apostas esportivas?

Antes de adentrarmos de forma breve nas apostas esportivas, é interessante saber que as apostas existem há anos, desde os nossos primórdios ainda na era primitiva quando foram registrados os primeiros jogos e as pessoas utilizavam as flechas, pedras, lanças, paus e entre outros utensílios para participar dos esportes da época e fazer os jogos, competições e a partir daí as apostas.

Já as apostas esportivas, elas são um pouco mais recente, por volta de 1996, em Antígua, na Barbuda localizada no mar do Caribe, foi criado o primeiro site de apostas: a Intepos. A partir daí deu-se o crescimento pelo novo mercado, os Estados Unidos, por exemplo, no primeiro ano movimentou milhões fazendo com que os políticos se alertassem e quisessem proibir essa espécie de jogo, mas não conseguiram.

A popularidade das apostas esportivas

O crescimento nesse ramo é cada vez maior devido à forma que acontece, pois a modalidade das apostas esportivas é uma forma de competir em um tempo real (ao vivo) tendo a oportunidade de ver o jogo através da plataforma que esteja utilizando. O investimento pode ir da aposta mais simples até a mais combinada (em equipes ou jogadores), afinal o objetivo do apostador será a obtenção de um lucro com as propostas que irão de acordo com a sua aposta seja na jogada que escolheu ou na equipe que venceu.

Outra vantagem dessa modalidade é poder apostar de onde quer que o apostador se encontre, desde que, tenha um dispositivo eletrônico, seja um computador ou um smartphone, é por isso que o crescimento aumenta cada vez mais, seja como um hobby ou como uma especialidade técnica, como já foi mencionado anteriormente, afinal há pessoas que investem em livros ou até mesmo cursos que disciplinam o apostador e lhe orientam como iniciar passo a passo, como, por exemplo, o que são casas de apostas, os jogos que acontecem, odds, estratégias e entre outros fatores que estão atreladas as apostas desportivas.

Segundo dados do site Terra, o Brasil tem uma ligação ainda nova com o mercado de apostas online, mas a promessa é que cresça muito nos próximos anos. Em diversos países europeus é muito comum o hábito de apostar em futebol, na NBA e em campeonatos de tênis.

Ademais, aqui no Brasil como é de costume; o futebol é um berço cultural, isto é, o principal ponto do país, mas outros esportes são bastante cotados, assim o crescimento das apostas esportivas neste é grande, tanto que com esse desenvolvimento está para se concretizar a regulamentação para as apostas. Em matéria segundo o site Terra, estima-se que há pelo menos 70 países interessados em investir nesse mercado em terras nacionais, já que o Brasil é o terceiro maior apostador on-line do mundo. Isso fortaleceria a presença de apostadores profissionais. Mas, para que isso aconteça, será necessário um avanço da legislação que trata do tema.

Dessa forma, a história das apostas existe em inúmeros lugares do mundo, é como se fosse da natureza humana de forma íntima ter de apostar em alguma coisa ao menos uma vez na vida, seja para ter certeza de sua convicção e acertar o palpite ou até mesmo.

Aprofunde-se mais nesse mundo das apostas esportivas, visite este site e fique por dentro de tudo que esse meio irá lhe proporcionar.