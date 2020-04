O vereador Genilson Alves disse que, nesta quarta-feira (15) a Câmara de Mossoró aprovou projeto para realização das sessões serem virtuais, como já acontece na Assembleia, em Natal, e no Congresso Nacional.

Genilson pede agilidade a Prefeitura de Mossoró na distribuição de alimentos para famílias carentes que, devido a pandemia estão enfrentando dificuldades para alimentar os filhos, em especial na zona rural.

Citou o caso de Gilmara Moura, de localidade de Pedra Branca, mostrado pelo MOSSORÓ HOJE nesta terça-feira (14).

Veja mais:

“Hoje eu não tenho o que colocar no fogo para os meus filhos”

Ela ontem contou que não tinha o que colocar no fogo para alimentar os filhos. Gilmara, após a matéria, recebeu doações, porém na mesma comunidade têm outras 40 famílias passando dificuldades. Em todo o município, Genilson alerta que são milhares.

As crianças das famílias carentes estão sem frequentar a escola, devido a pandemia causada pelo coronavírus, e para muitas delas a merenda era o principal alimento do dia. "É preciso agilidade”, diz o vereador.

Genilson acrescentou que todo projeto do Executivo para ajudar estas famílias que chegar a Câmara de Mossoró terá sua digital na aprovação. "Peço apoio de todos para sensibilizar a Prefeitura a atender as famílias carentes".

O MOSSORÓ HOJE tem recebido diversos pedidos de ajuda de moradores, principalmente da Pedra Branca, que estão passando por muitas dificuldades.

Maria José Nogueira de Almeida é mãe solteira de 3 filhos: Maria Mel, de 8 anos, José Messias, de 6 anos, e Pedro Neto, de 3 anos. Segundo ela, o pai das crianças não dá pensão os filhos.

Maria vive com apenas os R$ 612 do Bolsa Família. As três crianças estão em idade escolar, mas com a paralisação das escolas causada pela pandemia do coronavírus, as crianças estão paradas dentro de casa.

“Eu achava muito bom quando eles iam pro colégio, merendavam, assistiam aula, aprendiam e já voltavam pra casa de barriga cheia. As vezes nem queria almoçar em casa, porque já vinham de barriga cheia”, conta Maria.

Antes da crise Maria trabalhava, mas agora não consegue mais trabalhar porque precisa cuidar das crianças e do pai idoso que vive com ela. Contudo, ela diz que se alguém precisar, ela faz faxina, lava e passa roupa pra fora.