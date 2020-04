Comerciante é morto a tiros perto da creche Tereza Neo, em Mossoró

O comerciante Jair Fernandes da Silva, de 35 anos, foi executado a tiros em frente de casa, onde se encontrava conversando com amigos e os irmãos, no final da tarde deste sábado, 18, em Mossoró-RN.

A ocorrência foi registrada pela Policia Militar na Rua Nicácia Costa de Araújo, perto da Creche Tereza Néo, no bairro Santo Antônio, região norte da cidade de Mossoró. Os assassinos fugiram num carro após o crime.

A perícia do ITEP, segundo o Blog O Câmera, perceberam 15 perfurações no corpo da vítima e também hematomas gerados por espancamento. No local, os peritos do ITEP e os agentes da Polícia Civil apreenderam 9 capsulas de pistola.

As circunstâncias do caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. Nos primeiros levantamentos, os agentes descobriram que a vítima Jair Fernandes já havia passado um tempo na prisão e atualmente estava se apresentando no Fórum.

Esta informação e outros serão repassadas para os agentes da Divisão de Homicídio em relatório, para que o caso seja apurado.