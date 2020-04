Genildo da Barrinha morre no HRTM em função dos tiros que sofreu há dez dias

Ex-candidato a vereador e ex-candidato a deputado estadual, Genildo da Barrinha estava com amigos numa brincadeira de jogo de baralho quando chegaram dois homens atirando. Um jovem morreu no local e ele foi socorrido para o HRTM, onde terminanou não resistindo

O ex candidato a vereador e ex candidato a deputado estadual Genildo da Barrinha - Genildo Epifânio de Oliveira, de 58 anos - que havia sido baleado no dia 9 passado, morreu na manhã deste domingo, dia 19, no HRTM.

Genildo estava numa brincadeira de jogo de cartas junto com outras pessoas, perto de onde morava na localidade de Barrinha, que fica entre Mossoró e Baraúna, quando chegaram dois homens numa moto e começaram a atirar.

Na ocasião, o jovem Lucas Daniel Cavalcante da Silva, de 16 anos, também foi alvejado e morreu.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. O cidadão que tiver informações que possa esclarecer o caso deve ligar para 181 e informar as autoridades policiais. Não precisa se identificar.