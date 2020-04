Weintraub nomeia recém filiado ao PSL reitor dos IFs no RN. Nome do mossoroense Josué de Oliveira Moreira está no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 20; ele tem o apoio do deputado federal General Girão, que o levou ao PSL

O ministro Abraham Weintraub, da Educação, nomeou na manhã desta segunda-feira, 20, o mossoroense Josué de Oliveira Moreira, recém-filiado ao PSL e ex-candidato a prefeito de Mossoró/RN, para reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

Josué tem apoio do deputado federal General Girão, do PSL, principal nome de apoio ao governo Bolsonaro no Estado. A nomeação de Weintraub está no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20, devendo o professor assumir de imediato.

A nomeação está sendo vista como golpe do governo Bolsonaro através do Ministério da Educação no processo democrático dos IFs. É que o novo reitor se quer participou do processo eleitoral interno para escolhas de nomes para o reitorado do IFRN.

A eleição interna ocorrida em dezembro de 2019 foi vencida pelo professor José Arnóbio de Araújo, com 48,25% dos votos, contra 42,26% de Wyllys Farkkat Tabosa, que é o atual reitor e concorreu entre os pares para continuar no comando da instituição.

Teve outros dois professores que também concorreram para o cargo democraticamente: Ambrósio Silva de Araújo e José Ribeiro de Sousa Filho. O mesmo que aconteceu no Rio Grande do Norte, aconteceu também nos estados do Pernambuco e Mato Grosso do Sul.