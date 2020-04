“Não entendo que houve intervenção política”, diz Josué Moreira. Ignorando claramente o processo democrático, o professor e ex-candidato a prefeito de Mossoró disse, por meio de nota, que se sente honrado e não se incomoda por ter sido nomeado sem ter participado do processo de consulta à comunidade do IFRN.

Após polêmica causada em torno da sua nomeação para o cargo de Reitor Pro Tempore do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (20), Josué Moreira emitiu uma nota se pronunciando sobre o assunto.

Na mensagem, ele não demonstra nenhum tipo de constrangimento pela forma como assume o cargo, sem sequer ter concorrido nas eleições que aconteceram em dezembro de 2019.

Ao contrário, Ignorando claramente o processo democrático o professor e ex-candidato a prefeito de Mossoró disse que se sente honrado e não se incomoda por ter sido nomeado sem ter participado do processo de consulta à comunidade do IFRN.

“Também não entendo que houve intervenção política, pois além da previsão legal, sou servidor público federal efetivo e tenho condições técnicas para assumir e conduzir os rumos do IFRN, pelo tempo que for necessário”, disse.

