Dupla é assassinada a tiros em estrada carroçável de Carnaubais

No final da noite desta segunda-feira (20) a Polícia Militar registrou um duplo homicídio no município de Carnaubais, no Rio Grande do Norte.

As vítimas foram identificadas como Fabiano Freitas Santos, de 29 anos, e Rafael Cabral dos Santos de 27 anos. Os dois foram mortos a tiros em uma estrada carroçável da região.

De acordo com informações da PM, o crime pode ter sido ocasionado devido a brigas de facções que estão atuando na região e disputam o domínio do tráfico de drogas no local. Entretanto, a PM não sabe ao certo se as vítimas tinham envolvimento com crimes.

Segundo informações os dois jovens teriam sido vistos bebendo na residência de amigos e quando voltavam pra casa, por voltas das 23h30min, foram surpreendidos e mortos.

A Guarnição da Polícia Militar de Carnaubais recebeu o apoio de uma Guarnição da Força Tática de Assú, para fazer o isolamento do local do crime.

Após os procedimentos de perícia realizados no local pela equipe de plantão no Itep, em Mossoró, os corpos foram removidos para exames de necropsia, na Unidade de Medicina Legal, em Mossoró.