Foro de Moscow: quem são os personagens do golpe no Instituto Federal?

O Foro de Moscow deste feriado de Tiradentes (21) trata da intevenção do Ministério da Educação na escolha do reitor do IFRN, rechaçando a eleição e a lista tríplice e nomeando Josué Moreira, que sequer participou do pleito e da escolha da comunidade acadêmica. A entrevista é com o senador Jean Paul Prates e com o reitor eleito José Arnóbio, que detalham o tema e explicam quais serão os seus próximos passos diante do golpe.

O Foro também fala da possibilidade de ampliação das restrições e da quarentena pela governadora Fátima Bezerra por conta da pandemia.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso, é importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar.

