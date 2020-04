Homem é perseguido e morto em via pública no Centro de Mossoró

Dois homicídios foram registrados na manhã desta sexta-feira (24) na cidade de Mossoró. Um dele aconteceu no Centro, em uma rua ao lado da Estação das Artes, por volta das 9h, e o segundo menos de 2h depois, nas Barrocas.

O que chamou atenção no primeiro caso foi que a vítima, identificada como Ubiraci Campos de Carvalho, de 39 anos, vinha sendo perseguido pelos criminosos em uma motocicleta.

Câmeras de segurança instaladas na calçada onde Ubiraci foi morto registraram o momento em que ele entrou às pressas na Rua José Otávio, perdeu o controle da motocicleta e caiu.

A dupla que o perseguia encostou e, antes que a vítima levantasse, um dos homens desferiu vários disparos de arma de fogo contra ela.

Diversos veículos passavam na Av. Rio Branco enquanto o homem era assassinado, o que em momento algum intimidou os criminosos. Um deles ainda tirou um objeto do bolso da vítima, em seguida subiu na motocicleta e fugiu em sentido contrário à Estação das Artes.

Menos de 2h depois, Emerson Gabriel Rebouças, de 20 anos, foi morto a tiros no bairro Barrocas.

Ele saía da casa de parentes, na Rua Nilo Peçanha, quando foi surpreendido e morto, também em via pública.

De acordo com informações da PM, com Emerson foram encontrados um carregador de pistola e todas as munições intactas, porém nenhuma arma foi encontrada junto ao corpo.

Os corpos das duas vítimas foram removidos para a sede do Itep de Mossoró, para serem necropsiados e liberados para a família. Os casos serão investigado pela delegacia de homicídios.