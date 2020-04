Hospital São Luiz começa a receber pacientes com covid-19 até o final da próxima semana

Centro cirurgico do Hospital São Luiz será transformado em leitos de UTI.

Os interventores da APAMIM, em Mossoró, sob a coordenação da Larizza Queiroz, iniciaram nesta sexta-feira, dia 24, o trabalho de transformação do Hospital São Luiz numa unidade de campanha para pacientes com covid-19.

O trabalho inicial, que consistiu basicamente de uma visita técnica para conhecer a estrutura física (espaços), equipamentos e recursos humanos contou com a presença da secretária municipal de saúde, Maria da Saudade de Azevedo.

Após conhecer as instalações, Larizza Queiroz informou que até o final da próxima semana já vai está admitindo os primeiros pacientes com covid-19 ou com suspeitas. Ela ressaltou que a unidade só vai receber pacientes regulados.

Em entrevista, Larizza e Saudade revelaram como surgiu a idéia de instalar um hospital de campanha para cuidar de pacientes com covid-19 e como se deu o processo.