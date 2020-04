Agricultor é morto e carbonizado na antiga Fazenda São João, em Mossoró

A Polícia registra mais um crime de homicídio na terra de Santa Luzia. O sinistro aconteceu na propriedade da antiga Fazenda São João. A vítima foi encontrado carbonizado ao lado de sua motocicleta no início da manhã deste sábado, 25.

Trata-se do agricultor Antonio Anchieta Oliveira dos Santos, de 58 anos, já conhecido da Policia por Quixabeirinha, por ter sido preso no passado por crimes de tráfico. Estava com as mãos amarradas para trás e havia um pano queimado cobrindo o rosto.

O chamado a Policia Militar aconteceu no início da manhã, por volta das 6 horas. O local indicado foi no Assentamento Recando da Esperança, numa estrada de barro de acesso ao poço da comunidade.

O ITEP e a Policia Civil foram acionados, para periciar o local, recolher o corpo e iniciar as investigações. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró-RN.

Com informações de O Câmera