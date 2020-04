Moradores da zona rural de Itaú estão assustados com presença de suposta onça

Moradores do Sítio Acauã, na zona rural de Itaú, estão assustados com presença de uma suposta onça. O animal foi visto e fotografado pela estudante Tuanny Pinheiro, na quinta-feira (23).

Uma suposta onça tem tirado o sono dos moradores do Sítio Acauã, localizado na zona rural do município de Itaú, na região do alto oeste potiguar.

O animal foi visto e fotografado na quinta-feira, 23 de abril, pela estudante Tuanny Pinheiro. Ela contou ao MOSSORÓ HOJE que estava sentada no alpendre de casa quando o bicho apareceu. “Quando olhei avistei ela, tava com o celular na mão, aí fotografei”, disse.

Tuanny contou que foi a primeira vez que avistou o animal por lá e que ele aparentava ter o tamanho de um cachorro grande.

O MOSSORÓ HOJE conversou com a bióloga Rosineide Martins sobre o animal. Ela explica que, pelas imagens divulgadas por Tuanny na internet, realmente aparenta ser uma onça, mas também pode ser um gato vermelho.

“Pelas fotos não dá pra gente ter certeza, mas o animal aparenta ser muito grande para ser um gato vermelho”, explica Rosineide, reforçando a possibilidade de ser mesmo uma onça.

Gato vermelho ou onça, a bióloga explica que não seria incomum o animal aparecer na região, pois o sítio onde ele foi avistado é próximo a uma mata de vegetação mais fechada, com muitas pedras e de pouco contato com o ser humano.

Tuanny contou que os moradores do local estão apreensivos com a possibilidade do animal voltar a circular próximo às residências, visto que o sítio possui muitas crianças e animais menores.

As autoridades ambientais não foram notificadas oficialmente sobre a presença do animal na região.





ONÇAS NA REGIÃO

Em março de 2016 o jornalista Josemário Alves produziu uma matéria para o MOSSORÓ HOJE contando a história de uma onça-parda que estava aterrorizando a tranquila vida dos agricultores da região da Pedra e na Comunidade Santa Rosa II, ambas na zona rural de Apodi/RN.

Veja mais:

Onça-parda assusta moradores da zona rural de Apodi, no RN

Em Mossoró, em dezembro de 2019, o pelotão ambiental da guarda municipal foi acionado para fazer o resgate de uma suposta jaguatirica, no centro da cidade.



De acordo com a polícia, travava-se de um filhote de gato-maracajá. Ele foi encontrado por um funcionário de uma loja equipadora de carros, localizada na rua José de Alencar.

Veja mais:

Ambiental resgata filhote de gato-maracajá em loja de Mossoró