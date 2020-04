LMECC lança edital com bolsas de pesquisas na área de oncologia humana

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA), lançaram um edital para selecionar bolsistas de iniciação científica.

As modalidades ofertadas são: Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica vinculadas respectivamente; ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), ao Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), e ao Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntárias (PIVIC).

A iniciativa tem o objetivo de estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas na área de oncologia humana.

“Projetos como esse são de extrema importância para fomentar a pesquisa na área do tratamento de câncer, trazendo benefícios tanto para a população quanto para a Liga. Desde já, gostaríamos de agradecer a todas as Instituições de Ensino que são nossas parceiras e sempre participam dos editais”, frisa Karla Figueiroa, Coordenadora do Setor de Ensino, Pesquisa e Extensão da LMECC.

Os interessados devem ler o edital completo e submeter os seus projetos na respectiva área de pesquisa. As inscrições podem ser feitas no período de 23 de abril a 29 de maio. O edital encontra-se disponível no site da Liga, onde também é possível realizar a inscrição.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 3323-7711, no horário das 08h às 14h.