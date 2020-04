"Governo Federal está uma tragédia", diz Fátima Bezerra ao Foro de Moscow

A governadora Fátima Bezerra esteve ao vivo no Foro de Moscow, que tem no comando os jornalistas William Robson e Bruno Barreto e, nesta terça-feira, 28, contou com a participação especial de Giselle Fredericce, do Portal 247. Siga no Instagram @agenciamoscow.

Durante a entrevista, a governadora fez uma espécie de prestação de contas do que já fez até agora, do trabalho para abrir mais leitos de UTI e UCI em Mossoró e também na grande Natal, em parceria com o Ministério Público Federal, Estadual e do Trabalho.

Neste caso, serão 100 novos leitos que estão sendo abertos pela APAMIM, em Mossoró, Fátima Bezerra disse que dez leitos de UCI já entram em atividade nesta quarta-feira, 29, e outros 90 logo em seguida, desafogando assim o Hospital Regional Tarcísio Maia, que atende a todo o Oeste do RN.

O custo diário de cada leito de UTI em uso em Mossoró será de R$ 1.600,00. Já o custo diário da UCI (enfermaria), será de R$ 1.500,00. Neste caso, quem vai pagar é o SUS. Neste caso o SUS só vai enviar recursos para o leito que for usado efetivamente com o paciente com covid-19.

Ao estado cabe pagar uma contrapartida num valor inferior a R$ 700 mil/mês e a Prefeitura de Mossoró, um valor inferior a R$ 600 mil/mês. O custo total, no caso do Hospital São Luiz receber os 100 pacientes, será de apenas 4,14 milhões/mês.

Já na capital, o TAC proposto pelos promotores de Justiça, prevê que o Estado repasse para Liga do Câncer, num primeiro momento, R$ 22 milhões para que seja instalado 20 leitos de UTI II e 20 leitos de UCI (enfermaria).

Num segundo momento, serão repassados outros R$ 15.3 milhões para instalar mais 20 leitos de UTI II. Ao todo, serão 60 leitos por R$ 37,3 milhões. Neste caso, o custeio destes 40 leitos de UTI e 20 de UCI é bem superior do que no TAC proposto em Mossoró.

A diária de cada um destes 40 leitos de UTI será de R$ 3.200,00 e a diária de cada UCI será de 1.800,00.

A governadora Fátima Bezerra falou também que o Governo Federal tem sido desastroso no combate a covid-19. Lembra que fez uma compra de EPIs em Belo Horizonte e o Governo Federal impediu a entrega destes produtos.

Lamentou o fato de o governo do Maranhão ter feito a compra de material (respiradores e outros produtos) a China, usado uma rota pela áfrica para receber os produtos, e que agora está sendo processado pela Receita Federal.

Disse que até agora recebeu poucos recursos (algo em torno de 19,6 milhões) para combater a pandemia e que espera que o Governo Federal envie o quanto antes epis e respiradores. "Cadê os respiradores?", pergunta a governadora.

"O Governo Federal está uma tragédia", diz a governadora Fátima Bezerra sobre o Governo de Jair Messias Bolsonaro. Confira entrevista na íntega.