Jogos de Azar Online - A Nova Diversão?

Depois de jogos online mudarem a vida de muitos jovens, através de campeonatos e times profissionais, agora os apaixonados por jogos estão ganhando dinheiro de outra forma, por meio de cassinos online.

Geralmente, o jogador só quer se divertir, entreter e passar o seu tempo, mas também há alguns conhecidos como progamers, que conseguem extrair valor de uma série de jogos que pagam os vencedores.

Por mais contraditório que possa ser, existem muitos deles que dão muita sorte nos jogos-de-azar, mas não por conta de trivialidades, e sim por muito estudo, cálculos e prognósticos, e ganham dinheiro em sites de cassino em modalidades como:

• Poker – Um clássico não só dos cassinos, mas também de muitos filmes e séries. Nesta modalidade, conta com uma série de matérias que vão desde cursos, vídeos e livros que ensinam todas as regras e como analisar e ganhar dinheiro com o jogo.

• Blackjack – Outro jogo muito famoso, por filmes como “Quebrando a Banca”, disponível atualmente na Netflix, também conhecido por grande parte dos brasileiros como 21, uma modalidade que também envolve uma série de cálculos e análise de probabilidades para conseguir extrair valor a ganhar dinheiro jogando online. Nela, também é possível encontrar muitos materiais didáticos e tutorias sobre como se comportar durante a partida.

• Bacará – Mais um jogo de cartas, famoso entre os aristocratas durante o reinado de Carlos VIII. Mesmo que pouco relatado em filmes e séries, o jogo é muito famoso nos cassinos físicos ao redor do mundo. Muito semelhante ao Blackjack, que é uma boa alternativa para os iniciantes, uma vez que conta com menos concorrências e com menos riscos.

Também há quem consegue extrair algum valor em modalidades mais difíceis, como roleta, caça-níqueis, jackpots, dentre outros. Ainda assim, como são partidas de prognósticos mais difíceis, é melhor manter as apostas dentro de variáveis mais controláveis, mas para quem pretende apenas se divertir, essas são as melhores opções.

Existem muitas plataformas confiáveis, que passam toda credibilidade ao longo de anos de atuação, marketing e também por meio dos seus representantes, como a LeoVegas, que anunciou um novo embaixador da marca, o ex-jogador Evair, ídolo histórico do Palmeiras e também de times como o Atalanta da Itália e Yokohama Flügels do Japão.

Sobre a nova aposta na carreira, o ex-jogador afirmou que: “Na Itália e na Europa existe uma cultura muito grande de apostas esportivas. Aqui, começa a ser regulamentado esse tipo de atividade. Estou muito feliz de fazer uma parceria com a Leo Vegas, que é o rei das apostas”.

As apostas em jogos também é uma área onde muitos fãs de esporte conseguem arrecadar, com análises de banco de dados, prognósticos e cálculos matemáticos, na atuação como tarder esportivo, uma nova e lucrativa realidade para muitos brasileiros.

Mesmo assim, quem não entende nada de futebol, e continua focado no seu universo dos jogos online, pode realizar apostas em E-sports, ao aplicar as mesmas técnicas e os mesmos tutoriais utilizados para apostas em esportes mais convencionais.