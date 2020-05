Homem é morto a tiros e outro fica ferido no conjunto Promorar

Na manhã desta quarta-feira (29) a Polícia Militar foi acionada para um ocorrência de tentativa de homicídio no conjunto Promorar, no bairro Santa Delmira.

Segundo informações da PM, Rafael Cicero Moreira da Cruz, de 25 anos, e Matheus Felipe Gomes da Silva, de 18 anos, foram surpreendido pelos criminosos, por volta das 7h40 quando saíam pro trabalho. A PM não sabe qual dos dois homens era o alvo do ataque.

Inicialmente, Rafael, atingido por cerca de 6 disparos, foi socorrido em um veículo particular, por populares que presenciaram o crime.

No trajeto até o Hospital Regional Tarcísio Maia, o veículo quebrou. Uma viatura da PM, que seguia para o local para atender a ocorrência os encontrou no meio do caminho e os policiais levaram o homem para o hospital.

Contudo, Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Matheus Felipe, baleado com menos gravidade, permaneceu no local e foi socorrido por uma unidade do Samu. Ele também foi encaminhado para o HRTM, onde realizou exames e deve passar por cirurgia para retirada do projétil.