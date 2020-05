Pagamento de abril dos servidores do RN será concluído nesta quinta, 30

Nesta quinta-feira (30) o Governo do Rio Grande do Norte vai concluir o pagamento dos servidores, referente ao mês de abril.

Na ocasião serão depósitos R$ 107 milhões de uma folha total de R$ 388,7 milhões. O salário será depositado ao longo do dia para ativos, inativos e pensionistas.

Quase 60% do quadro funcional do Estado, mais de 73 mil servidores, já recebeu o adiantamento integral do salário e 25%, 31 mil servidores, tiveram 30% pago entre os dias 10 e 15 de abril.

Veja mais:

Pagamento de salários de abril dos servidores do estado começa nesta sexta, 10

Servidores que recebem acima de R$ 4 mil (valor bruto) receberão os 70% restantes nesta quinta. Também recebem no mesmo dia os trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios, que receberão o valor integral do salário.