Setor produtivo e Governo do RN unificam ações de combate coronavírus

Nesta quarta-feira (29) o Senador Jean Paul Prates concedeu entrevista ao MOSSORÓ HOJE e falou sobre as reuniões que vêm acontecendo entre o Governo do Rio Grande do Norte e as entidades que representam os setores produtivos do estado.

Segundo o Senador, os representante das entidades manifestaram concordância com a necessidade do isolamento para combater o coronavírus e a preocupação com o período de reabertura das atividades econômicas.

O Senador lembra que essa retomada a normalidade não será de forma abrupta, que será realizada de forma gradual, assim como ocorreu em outros países que já atingiram o pico de contaminação.

“Os setores produtivos vão trabalhar com o Governo do Estado, a governadora solicitou isto expressamente, que eles construam grupos de trabalho com as equipes do governo e comecem a trabalhar nos protocolos de liberação de atividades, protocolos esse graduais, para que as coisas comecem a funcionar normalmente, mas obedecendo a determinadas regras, determinados comportamentos que evitem que a epidemia recrudesça, ou seja, retome a sua força inicial”.

Jean Paul lembra que o país ainda não atingiu o pico da doença e que afrouxar o isolamento no momento errado, como agora seria o caso, a doença volta a ter uma aceleração íngreme da curva de contaminação.

“O pico de contaminação está a frente, nós adiamos esse pico. Fica parecendo que as pessoas que vaticinaram isso estavam erradas, mas não, é porque o isolamento e as medidas de contenção estão dando certo de uma certa forma, nos estado, nas cidades. Apesar das notícias contrárias a isso, o isolamento das pessoas deu certo”, explicou.

O Senador diz que todos se mostraram dispostos a atuar junto ao Governo por meio de ações concretas. Segundo ele, as entidades estão tomando providências, dentro das atribuições que lhes cabe, no sentido de arrecadar recursos, promover campanhas, apoiar projetos voltados ao combate da doença.

Jean Paul ainda lembra que as pessoas que estão envolvidas em atividades essenciais ao funcionamento da sociedade, que não puderam ser paralisadas, precisam ter protocolos de segurança sanitária.

“Essas pessoas precisam trabalhar com a máxima segurança, com os equipamentos devidos e é nisso que a gente tá trabalhando, cada vez mais, para que se tenha oferta desses equipamentos, e procedimentos de lavar as mãos, se descontaminar quando chegar em casa depois de vir do trabalho de atividade essencial, para não trazer o vírus para dentro de sua casa que está protegida. Então todos esses protocolos são essenciais para quem está trabalhando em atividades que exigem uma continuidade”, explicou.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA