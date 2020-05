A população do município de Upanema está preocupada com uma mancha escura que surgiu na parede da Barragem de Umari.

O reservatório, que pode armazenar até 300 milhões de metros cúbicos de água, já se aproxima de 80% de sua capacidade total, faltando apenas cerca de 2 metros para começar a sangrar.

Diante da situação a população teme que a “mancha” seja causada por algum vazamento que possa colocar a barragem em risco se romper.

Na segunda-feira (27) a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte informou que vai realizar uma visita técnica ao local para avaliar o que está ocorrendo.

Conforme adiantado pelo secretário, engenheiro João Maria Cavalcanti, a equipe de engenheiros responsável pela construção da barragem estará no local nesta quinta-feira (30), para avaliar o vazamento e repassar as informações para a secretaria

“Dependendo do resultado da visita a Semarh vai depois”, destaca João Maria.