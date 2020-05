Com apoio da PF, Polícia Civil prende cinco por homicídios em Mossoró

Armas apreendidas com os suspeitos investigados por homicidio, tráfico e envolvimento com facções criminosas

Nos últimos seis meses, a Policia registrou uma série de assassinatos na região Leste de Mossoro, com destaque para os conjuntos Jardim Palmeiras, Odete Rosado e Geraldo Melo.

Nesta quinta-feira, 30 de abril, a Policia Civil, com informações levantadas em investigações da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró, prendeu cinco suspeitos.

Os policiais civis, neste trabalho investigativo, contaram também com apoio do setor de inteligência da Policia Federal em Mossoró.

A DHM contou com a participação da Defur, Denarc, DRP e também dos policiais de plantão, para cumprir os mandatos de prisão simultaneamente na região Leste da cidade.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão preventiva, além de um mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente

David Gabriel Dantas Avelino e Adeilson Pereira Bezerra foram presos em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Foram apreendidos com David Gabriel um revólver calibre .38, munições calibre .38 e calibre .12.

Já com Adeilson Pereira foram apreendidos uma pistola calibre .22, um revólver calibre .32 e munições.

Contra ele também foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 17º Vara da Comarca de Natal, pelo crime de roubo majorado.

Francisco Alisson Germiniano Carlos foi preso em flagrante pelo crime de receptação dolosa, e, com ele, foram apreendidos um aparelho celular roubado e uma bolsa de couro, os quais devolvidos à vítima.

Contra Francisco Alisson, foi cumprido um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única da Comarca de Alexandria.

Ele está sendo investigado pela possível participação em um assalto em um correspondente lotérico do município.

Em desfavor de Lucas Mateus Gomes da Silva, Francisco Iranilson Bezerra e João Matias Rabelo Neto foram cumpridos mandados de prisão preventiva, pela suspeita da prática do crime de homicídio.

Lucas Mateus e Francisco Iranilson já estavam cumprindo pena no sistema prisional.

David Gabriel, Adeilson Pereira, Francisco Alisson e João Matias foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O objetivo central do trabalho foi dá andamento as investigações em crimes homicídios, assaltos e tráfico de drogas e combater as organizações criminosas com atuação na região.