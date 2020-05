Quatro ataques deixa dois mortos e três feridos a tiros em Mossoró

A Polícia registrou neste dois assassinatos e três baleados em quatro ocorrências neste sábado, dia 2 de maio, em Mossoró-RN.

A primeira ocorrência foi de homicídio. A vítima é José Lucas Tavares, que estava completando 19 anos neste sábado, 2 de maio.

Ele teria ido visitar o filho numa área de favela no Conjunto Wilson Rosado e quando estava saindo foi baleado nas costas e morreu.

O corpo do jovem foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. A Policia Civil periciou o local e colheu depoimentos.

Antes deste caso de assassinato, teve uma tentativa de homicídio, a qual a vítima está internada em estado grave no HRTM.

Trata-se de José Laurentino da Silva Neto, de 27 anos, baleado com gravidade quando passava nas imediações do Bar do Cajueiro, no bairro Dom Jaime Câmara, zona leste de Mossoró.

Em outra atentado, no início da tarde deste sábado, 2, na Rua Juvenal Lamartine, deixou dois feridos,sendo um de raspão e outro com mais gravidade.

Deidison Costa de Oliveira, de 25 anos, estava sentado com amigos em frente de casa quando foi alvejado pelos menos 3 vezes. Um cidadão que estava com ele, também foi atingido, mas sem gravidade.

Deidison foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. A Policia Civil o aguarda para prestar esclarecimentos e ajudar nas investigações quando ele se recuperar os ferimentos.

Já no início da noite deste sábado, 2, Breno Italo da Silva Roque, de 19 anos, foi morto a tiros no bairro Santo Antônio, zona norte da cidade de Mossoró-RN.

O corpo de Breno foi removido para exames na sede do ITEP e o caso também será investigado pela Policia Civil, que esteve no local coletando provas e já tomando depoimentos sobre o caso.