Vítima e criminoso morrem durante tentativa de assalto em Mossoró

Na manhã desta segunda-feira (4) João Paulino de Araújo teria tentando impedir que o carro onde estava fosse levado por dois assaltante, sendo atingido por um tiro, no bairro paredões. Segundo a PM, um popular que passava no local presenciou a cena e baleou os dois criminosos. Um conseguiu fugir e o outro morreu no local. João ainda foi socorrido para o HRTM, mas não resistiu.

A Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de homicídio na cidade de Mossoró, na manhã desta segunda-feira (4). O crime aconteceu na Rua Tibério Bulamarque, no bairro Paredões, por volta das 6h.

Segundo informações da PM, uma tentativa de assalto provocou a morte da vítima e de um assaltante, após os dois entrarem em luta corporal.

Um dupla de moto tentou assaltar João Paulino de Araújo, de 44 anos. Ele estava em um carro, juntamente com outra pessoa que não foi identificada. Após a tentativa, a vítima teria tentado impedir que um dos assaltante subisse na moto e fugisse, momento em que foi baleado.

Ainda de acordo com a PM, uma pessoa que passava no local no momento do crime reagiu a cena e baleou os criminosos. Um dele conseguiu fugir e o outro morreu no local. O homem ainda não foi identificado oficialmente.

A vítima, João Paulino de Araújo, ainda chegou a ser socorrido com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas morreu ao dar entrada na unidade.

A PM realiza buscas na região para encontrar o outro assaltante que está ferido e fugiu a pé.