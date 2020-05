Projeto cria possibilidades criativas para quarentena por meio do design

Um projeto busca ajudar a população, através do design, a enfrentar a pandemia do novo coronavírus: o Design for Emergency . A iniciativa, realizada em parceria com o Center for Design, da Northeastern University, dos Estados Unidos, tem sido desenvolvida com ajuda brasileira do grupo de pesquisa Design em Ação, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo (USP). O propósito traz o entendimento que a melhoria da qualidade de vida das pessoas em isolamento também é uma emergência.

No projeto podem participar profissionais e departamentos de universidades de todo o mundo. A proposta funciona a partir de um questionário on-line para pesquisas sobre os hábitos das pessoas em diferentes países durante a pandemia. Com as respostas, pretende-se desenvolver projetos que buscam atender de forma criativa às necessidades da população.

A partir das respostas, serão criadas iniciativas para conectar, entreter e apoiar as pessoas em isolamento social. Um exemplo é o projeto da Itália que propõe uma plataforma virtual com currículo por vídeo: objetivo é melhorar a vida das pessoas em quarentena.

Para tanto, a população geral pode participar respondendo um questionário com questões sobre experiências pessoais, como os sentimentos de cada um em meio à quarentena. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e residir em cidades que adotaram o isolamento social podem participar do projeto. O questionário dura, em média, 10 minutos.

Para saber mais informações sobre o projeto, acesse o site e o Facebook.