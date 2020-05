10 policiais penais prestam depoimento sobre fuga de presos em Mossoró

A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap) informou que, nesta terça-feira (4), dez policiais penais foram ouvidos, de forma preliminar ao Processo Administrativo Disciplinar, sobre a fuga de 7 presos da cadeia pública juiz Manoel Onofre de Souza, em Mossoró.

Os policiais que prestaram depoimento trabalhavam no local quando os presos conseguiram fugir. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), mas a falta dos apenados só foi percebida no final da tarde, durante a contagem de rotina.

Dentre os 7 presos que fugiram da cadeia pública, estão os irmãos Geovan e Jeferson de Melo Nogueira, condenados juntos a 102 de prisão pela morte do menino Caleb.

A Seap informou que registrou Boletim de Ocorrência da fuga à Polícia Civil de Mossoró e comunicou detalhes do ocorrido ao Ministério Público Estadual.

“O Departamento de Inteligência e o Grupo de Escolta Penal continuam diligenciando para capturar os sete fugitivos: Jefferson de Melo Nogueira e Geovani de Melo Nogueira, ambos sentenciados, e os provisórios Antônio Vitor Silva Melo, Alberto Soares de Sousa Dantas Filho, Douglas Alves Pereira da Cunha, Raimundo Raiele da Silva e Gilson Jadson Marcelino da Silva”, disse a Seap por meio de npta.

Os fugitivos escaparam pulando o muro do pátio durante o banho de sol. As imagens das câmeras de circuito interno da cadeia pública foram disponibilizadas às autoridades para ajudar na apuração do caso.