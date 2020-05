Morre no HRTM assuense baleado no bairro Abolição 3 em Mossoró

Francisco Wilderlan de Oliveira Brito, de 33 anos, natural da cidade de Assu, foi baleado na noite desta terça-feira (5), em via pública. Ele foi socorrido com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas entrou em óbito durante a madrugada desta quarta-feira (6). A Polícia não sabe a motivação do crime.