Programas RN+Unido e +Protegido já arrecadaram R$ 1,6 milhão em doações

Os programa RN+Unido e RN+Protegido, do Governo do Estado, recebeu aproximadamente R$ 100 mil em máscaras, álcool, material hospitalar, alimentos, material de limpeza e higiene pessoal no período de 27 de abril e 5 de maio.

O balanço do que já foi doado aos programas foi apresentado nesta quarta-feira (6). O total de doações já soma R$ 1,6 milhão, contabilizado a partir da criação da Central de Controle de Doações, em 26 de março.

O controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, destacou as doações da Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL) e grupos empresariais associados, com entrega de 25 circuitos respiratórios destinados à preparação de leitos de UTI.

Falou também sobre a doação da Associação dos Defensores Públicos do RN, com 450 cestas básicas, sendo 100 já entregues à Associação dos Pescadores da Vila de Ponta Negra.

A campanha Fisco Solidário, promovida pelos auditores fiscais do RN distribuiu 300 cestas básicas e diversos materiais hospitalares a unidades do Governo e municípios do RN.

Pedro Lopes citou ainda uma doação do servidor público estadual Walter Bastos, que junto com sua família, adquiriu 300 luvas, 50 protetores faciais, 150 máscaras comuns e 200 máscaras de uso hospitalar, em um valor de R$ 3,2 mil.

Toalhas e lençóis doados pela Coteminas semana passada foram entregues essa semana. O Hospital da Polícia Militar recebeu 300 toalhas e o Hospital Regional de Assu recebeu 400 toalhas e 200 lençóis.

A Polícia Militar também recebeu, de outra doação, 700 protetores faciais com viseira. E ainda o Programa do Leite, para proteção dos agentes de distribuição, recebeu 730 litros de álcool 70%.

“A campanha RN+Unido recolheu, só nesta semana, junto aos supermercados, 1,5 tonelada em alimentos, material de limpeza e higiene pessoal nos supermercados associados à Assurn. Fizemos a destinação de 770 cestas básicas favorecendo 770 famílias espalhadas pelo Estado, além da distribuição de 4 mil máscaras e 200 litros de álcool gel”, comemorou Pedro Lopes.

O controlador-geral frisou ainda que o programa RN+Protegido receberá 900 mil máscaras da Guararapes ainda nesta quarta-feira. E já amanhã será anunciada a distribuição desse material.

“Queremos que todas essas máscaras estejam distribuídas em todo o RN até segunda ou, no máximo, terça-feira”.

O último registro da coletiva de imprensa, realizada na manhã de hoje, proferida na Escola de Governo, lembrou a atualização do Portal da Transparência. O site, desde ontem, abriga todas as informações relativas a Covid-19 no RN.

“Para além das informações exigidas pela Lei, consolidamos também os dados da Covid no RN. Informações antes distribuídas entre órgãos do Governo, agora unidos no mesmo local”.