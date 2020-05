Dois vigilantes são mortos a tiros na cidade serrana de Martins-RN

As autoridades policiais estão em diligências na noite desta quarta-feira, 6, para localizar acusados de ataques nas cidades de Itaú, Pau dos Ferros e Martins que deixaram 4 mortos. Tem informações desencontradas de que também aconteceram ataques nas cidades de Portalegre e Almino Afonso.

Em Martins, os vigilantes conhecidos por Franscimar e Lincon sofreram tiros de fuzis quando estariam trabalhando perto de um posto de combustível. Lincon morreu no local e o amigo dele, Franscimar correu na direção do campo de aviação, que fica próximo, onde caiu e morreu.

Em Pau dos Ferros, o alvo do ataque foi a pessoa conhecida por Naldinho. Ele estava em casa, no bairro São Geraldo, quando os atiradores chegaram, invadiram a casa e o executaram. Outra pessoa ficou baleada na mesma ocasião e foi socorrida para o Hospital Regional de Pau dos Ferros.

Em Itaú, o jovem Alisson Micael Silva do Nascimento, de 18 anos, pedalava uma bicicleta por uma estrada de barro quando teria sido esfaqueado na altura do pescoço. Houve uma tentativa de socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos. Corpo levado para exames em Pau dos Ferros.

Também chegaram informações a redação do Portal MOSSORO HOJE de que um jovem havia sido baleado a comunidade de Baixa Grande, no município de Portalegre e outro na cidade de Almino Afonso. Estas informações, no entanto, ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

Os corpos das vítimas de Martins, Itaú e Pau dos Ferros serão examinados na unidade do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Pau dos Ferros. Os casos serão investigados pelos delegados de Policia Civil responsáveis por estas jurisdição, com apoio da Policia Militar.