Ex-presidiário é morto a tiros em via pública no bairro Bom Jardim

Um homem foi perseguido e morto a tiros por volta das 16h desta quinta-feira (7), na Rua Juvenal Lamartine, Bom Jardim, nas proximidades do Vuco-Vuco.

A vítima foi identificada como Izack Miquisael Da Silva Araújo, de 26 anos. De acordo com informações do Cabo Maia, da Polícia Militar, o homem tinha passagem no sistema prisional por receptação e tráfico de drogas.

O Policial disse que testemunhas informaram que Izack estava correndo e sendo perseguido por dois homens em uma Traxx.

Em determinado ponto, o garupa da motoneta desceu do veículo e passou a efetuar diversos disparos contra a vítima, que morreu na porta de entrada de uma residência na Rua Juvenal Lamartine, bairro Bom Jardim.

O Itep fez a remoção do corpo para exames. A Polícia ainda não tem informações sobre os criminosos e nem sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.