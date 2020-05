Um baleado no Santa Delmira e outro morto a tiros no Belo Horizonte

A violência na cidade de Mossoró continua fazendo vítimas. Na tarde desta sexta-feira (8) a Polícia Militar registrou um homicídio no bairro Belo Horizonte e uma tentativa com vítima baleada no Santa Delmira.

A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 16h. A vítima, identificada como Francisco Alisson Miranda Florêncio, de 26 anos, estava na rua da casa dele quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que já chegaram atirando.

A vítima, mesmo baleada, conseguiu entrar em sua residência, momento em que os criminosos fugiram. Francisco foi socorrido em uma ambulância do Samu e encaminhado para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Já por volta 17h, um homem identificado como Francisco de Assis Cabral Eufrásio, de 21 anos, foi morto a tiros no Belo Horizonte.

A vítima teria sido surpreendida por criminosos no momento em que visitava uma casa que havia alugado no bairro. Ele ainda teria tentado correr para escapar, mas foi alcançado e morreu no meio da rua.

A polícia ainda não sabe a motivação dos dois crimes. O corpo de Francisco de Assis será removido para a sede do Itep e depois liberado para a sepultamento.

Ambos os crimes serão investigados pela Polícia Civil de Mossoró.