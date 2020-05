Radialista é espancado e tem moto queimada na RN 118 no Vale do Açu

Paulinho do Porto, como é mais conhecida a vítima, estava retornando para sua casa em Pendências, de moto, após o programa de rádio que tem em Alto Rodrigues, onde faz críticas a gestão municipal

O radialista Paulo Soares, conhecido por Paulinho Porto, sofreu um atentado neste sábado, 9, na RN 118, quando retornava do município do Alto do Rodrigues-RN, para sua casa, em Pendências-RN, pilotando uma motocicleta.

Paulinho Porto tem um programa na FM Ouro Negro, do Alto do Rodrigues, o qual costumeiramente faz críticas a gestão municipal, em especial na ausência de serviços básicos mesmo o município recebendo grandes somas financeiras.

No retorno para sua casa neste sábado, Paulinho Porto disse que foi interceptado por três homens encapuzados num veículo, derrubado da moto, atearam fogo, espancaram o radialista e avisaram que ele deveria parar com o programa.

Após espancá-lo, atear fogo na moto, os três bandidos ainda tentaram levar o radialista, mas ele disse que conseguiu se soltar e correr dentro do mato. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia do Alto do Rodrigues

A Polícia Militar foi diligências e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. O caso deve ser comunicado formalmente ao Secretário Estadual de Defesa Social e Segurança Pública, Coronal Araújo, para que providências sejam tomadas.