Governo do RN convoca 293 profissionais de saúde para atuar no combate a Covid-19

O Governo do Rio Grande do Norte convocou mais 293 profissionais de saúde aprovados no processo seletivo simplificado para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) durante o período de combate à pandemia do novo coronavírus.

A lista com os nomes dos aprovados pode ser conferida na edição desta terça-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE), por ordem de cargo e classificação. A homologação do resultado da contratação temporária foi publicada no dia 15 de abril.

Foram convocados enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia, higienistas hospitalar, maqueiros e médicos plantonistas que poderão trabalhar nas unidades da rede estadual pelo prazo de seis meses.

Acesse a lista AQUI.

Os convocados deverão se apresentar à Coordenadoria de Recursos Humanos da Sesap no período de 5 dias úteis contados da data da convocação, em horários agendados, munidos de toda documentação digitalizada em PDF exigida no Edital nº 001/2020-SESAP/RN.

É preciso levar também os documentos originais para conferência. Quem não se apresentar, a vaga será destinada para candidatos de cargos análogos do quadro de reserva.

Antes do comparecimento à Sesap, é necessário que o convocado acesse o Sistema Eletrônico de Informações para criar seu usuário externo e senha, na opção ''Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

Após a criação do usuário externo, o candidato deve enviar e-mail ao endereço sei.sesap@gmail.com informando nome e CPF, com o título "LIBERAÇÃO CONCURSO SESAP", para que seu usuário seja liberado.

Em seguida, os candidatos precisam realizar o agendamento para poder comparecer na Sesap, através do site da Central do Cidadão.

Ao todo, R$ 19 milhões serão usados para garantir as contratações, de acordo com o Executivo. O sistema de recrutamento utilizado foi desenvolvido especificamente para o edital pelo Instituto Metrópole Digital (IMD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).