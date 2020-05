“Recebi julgamento de pessoas que nem me conheciam”, diz empresário

Chagas Neto, de 28 anos, foi investigado pela Polícia Civil do município de Carnaubais, após promover uma festa com a presença de 20 pessoas, enquanto estava sob suspeita de coronavírus, em 28 de março. Inconformado com o resultado, o empresário realizou um novo teste que confirmou que ele não teve a doença; Confira a entrevista concedida por ele ao MOSSORÓ HOJE.