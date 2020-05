O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) destacou seu posicionamento favorável à abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que irá investigar o consórcio da Arena das Dunas. Allyson tratou sobre o tema durante sessão ordinária remota desta quarta-feira (13).

Em abril, o deputado Allyson propôs ao Governo do Estado a suspensão do contrato milionário com a Arena das Dunas S/A. O valor economizado, segundo a proposta do parlamentar, deveria ser aplicado no combate ao Coronavírus no estado.

“Nosso mandato já assinou, bem como os demais deputados da bancada do Solidariedade, deputado Kelps e deputada Cristiane, possibilitando a abertura da CPI na Assembleia Legislativa para investigar os gastos com a Arena das Dunas, a maior obra feita no nosso estado nos últimos anos”, afirmou Allyson.

Na segunda-feira (11), foi divulgado relatório final da Auditoria da Arena das Dunas, proposta pelo deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL).

O levantamento foi realizado pela Controladoria-Geral do Estado do RN (Control) e revelou diversas irregularidades no cumprimento do contrato firmado entre o Governo do Rio Grande do Norte e o consórcio Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A.

De acordo com a auditoria, o rombo nos pagamentos chega a R$ 361 milhões.

“Nós do partido Solidariedade estamos prontos para contribuir com esse trabalho. Nossa bancada assina, apoia e defende a CPI da Arena das Dunas”, concluiu Allyson.