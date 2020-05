RN ultrapassa a marca de 100 óbitos por Covid-19; 2.365 casos estão confirmados

O Rio Grande do Norte ultrapassou a marca dos 100 óbitos confirmados em consequência da Covid-19, e o que diz o novo boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (13) pela Sesap.

Segundo a pasta, nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos causados pela doença, seis deles foram na região oeste do estados e os outros dois na cidade de Parnamirim.

"As ocorrências mostram que há concentração de doentes graves necessitando de UTI nas regiões Oeste do Estado e Metropolitana de Natal", afirmou o secretário adjunto da saúde do RN, Petrônio Spinelli.

Ainda de acordo com o boletim, há 297 pessoas internadas com a doença, sendo 167 em leitos críticos em hospitais das redes pública e privada e 130 em leitos clínicos.

Os casos suspeitos contabilizam 7.818, 6.280 foram descartados e o RN tem hoje 2.365 casos confirmados. O número de óbitos chegou a 101 (os mais recentes em Areia Branca, Assu, Mossoró, Parnamirim e Baraúnas). Os óbitos em investigação chegam a 48.

O aumento no número de mortes é extremamente preocupante porque é favorecido pelo baixo isolamento social. Ontem a taxa de isolamento foi de apenas 43%.

"Se o isolamento não voltar a 60% continuaremos sob risco de não dar conta da quantidade de pessoas que precisarão de respiradores", destacou o secretário Petrônio Spinelli.

A taxa de ocupação de leitos para casos críticos permanece em quadro de superlotação. Em Natal os hospitais Giselda Trigueiro (25 leitos), Hospital Municipal (11 leitos) e Hospital Rio Grande, que é conveniado com o SUS para atendimento a pacientes com Covid-19, estão com todos os leitos disponíveis ocupados. O Hospital da Polícia Militar iniciou esta quarta-feira (13) com apenas duas vagas.

Em Mossoró, a taxa de ocupação é de 89% dos leitos adultos críticos. No Hospital Tarcísio Maia, dos 17 leitos existentes, 15 estão ocupados.

Já no Hospital São Luiz, dos 20 leitos, 18 estão ocupados. Os leitos materno-infantis instalados na Apamim e no Hospital Wilson Rosado estão sem ocupação.

Em Caicó, os 20 leitos do Hospital Regional têm taxa de ocupação de 40%, ou seja, 8 leitos estão ocupados. Em Pau dos Ferros existem os 8 leitos disponíveis para assistência Covid no Hospital Regional e estão desocupados.

Esta semana o Governo do Estado dá prosseguimento à expansão de leitos no Hospitais Tarcísio Maia e Rafael Fernandes, em Mossoró, nos Hospitais Giselda Trigueiro e da Polícia Militar, em Natal, e nos Hospitais Regionais de Pau dos Ferros e Caicó.

Ainda sobre a expansão de leitos, Spinelli afirmou que a Prefeitura de Natal anunciou a compra de 70 respiradores para o Hospital de Campanha de Natal. "Será um importante reforço à estrutura hospitalar e vai levar alívio importante às UPAs", avaliou.

O secretário explicou que o que determina a superlotação ou o colapso do sistema é a fila de encaminhamentos para atendimento nos hospitais com leitos exclusivos para Covid.

"Se a lista de prioridade 1 e 2 for maior que o número de respiradores entraremos em uma situação desesperadora", disse Petrônio Spinelli. Hoje a fila tem um caso de prioridade 1, dois prioridade 2 e 29 pessoas com prioridade 3 (leitos clínicos).