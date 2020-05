PRF apreende 27 kg de skank em Alagoas; Droga seria entregue em Natal

Nesta terça-feira (27) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 27kg de uma droga chamada Skank, também conhecida como supermaconha, que seria distribuída nas cidade de Maceió, em Alagoas, e Natal, no Rio Grande do Norte.

Segundo a PRF, a apreensão aconteceu por volta das 15h, durante um patrulhamento ostensivo, na BR 101, no município de Pilar.

Os policiais abordaram um Ford Ka, prata, com placas de Minas Gerais, pertencente a uma locadora de veículos. Ao ser questionado pelos policiais, o motorista em contradição em algumas resposta e levantou suspeita.

Ao fazer uma busca rápida, os agentes acabaram encontrando na mala do veículo uma quantidade pequena de droga, mas desconfiaram que poderiam encontrar mais do material nos compartimentos do veículo.

Com o condutor já preso, os policiais decidiram encaminhar a ocorrência para a Sede da PRF e fazer uma fiscalização mais minuciosa. Os 27 kg de skank estavam escondido em diversos compartimentos de um veículo.

O condutor do veículo, um homem de 25 anos, acabou confessando que deixaria uma parte da droga em Maceió e o restante seria entregue em Natal.

EFEITOS DO SKANK

O Skank também é conhecido como supermaconha, pois seus efeitos são parecidos, mas o primeiro é considerado mais potente. Além de ser uma droga mais cara, o skank também causa uma dependência maior em seu usuário, pois tem maior concentração de THC

Seus consumidores buscam uma super excitação. Além disso a droga aumenta o apetite por doces e causa olhos vermelhos, pupilas dilatadas, alucinações e distúrbios na percepção de tempo e espaço.