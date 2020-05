"Se tornará um grande e importante atrativo turístico", diz assessoria

Prefeitura justifica investimento de R$ 200 mil na frente do estádio de Areia Branca: “No entanto, quando a obra artística for realizada, possivelmente se tornará um grande e importante atrativo ponto turístico do município e do estado.”

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Areia Branca envia nota de esclarecimento, com pedido de retratação (?), sobre a matéria tratando do aumento expressivo de casos de covid-19 em Areia Branca, em função da falta de fiscalização aos decretos de isolamento social.

Na matéria consta também o extrato contratação da pintura do Estádio Municipal por R$ 200 mil e não silencia sobre os números assustadores de casos de covid-19 na cidade. “No entanto, quando a obra artística for realizada, possivelmente se tornará um grande e importante atrativo ponto turístico do município e do estado.”

A nota que a Assessoria classifica como de retratação, na verdade, nem de esclarecimento é. Trata-se da confirmação dos fatos já narrados na reportagem veiculada no MOSSORÓ HOJE nesta quarta-feira, 13, detalhando como seria a pintura do estádio e as razões pelas quais o número de casos de covid-19 é muito alto no município.

Prefeitura contrata pintura do muro do Estádio por R$ 200 mil

Na reportagem, destaca que o número de casos de mortes e internações de pacientes com covid-19 em Areia Branca é o maior da região. Sobre os gastos com o Estádio, a reportagem publica extrato com dispensa de licitação para contratação da pintura por R$ 200 mil. O documento público detalha como será a obra.



A transcrição dos fatos também relata o mesmo que mostra o documento, sem tirar nem uma vírgula. Destaca-se o valor de R$ 200 mil na recuperação da pintura do muro do Estádio num período de pandemia, obviamente um serviço que não é urgente. A data de publicação do documento é 6 DE MAIO DE 2020.

Entretanto, a Nota de Esclarecimento que a Assessoria classifica como nota de retratação diz:

“A respeito da reportagem sob o título: “Prefeitura contrata pintura do muro do estádio municipal por R$ 200 mil” pedimos retratação para informação correta.

A Prefeitura de Areia Branca contratou o artista plástico e mosaicista Wendell Batista no final do mês de fevereiro, exatamente no dia 28, quando ainda não havia a pandemia do coronavírus no Brasil.

O artista plástico, que também é mosaicista, fará a criação de mosaicos em toda a extensão da parede frontal do Estádio Dr. Gentil Fernandes, e não a “pintura do muro” conforme noticiado.

O trabalho licitado trata-se da extensão de 400 m²que será feita com aplicação de azulejos. “

O projeto ainda não começou a ser executadoo devido a pandemia do Coronavírus, com isso não ocorreu nenhum pagamento. No entanto, quando a obra artística for realizada, possivelmente se tornará um grande e importante atrativo ponto turístico do município e do estado.”