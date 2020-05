Tarcísio Maia ganha cinco novos leitos de UTIs depois de audiência judicial. Agora o hospital passa a contar com 25 leitos de UTI, sendo 15 deles para tratamento exclusivo de pacientes acometidos pela Covid-19. O leitos foram conseguido com a intensificação das negociações entre a Cremern, a 4ª Vara Federal, a assessoria jurídica do Conselho e com representantes do Ministério Público do Trabalho, da Sesap, do HRTM e da Apamim.

O Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, passou a contar nesta quarta-feira (13) com mais cinco leitos de UTIs para o enfrentamento da pandemia.

A boa notícia veio logo após o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern) intensificar negociações em audiências realizadas virtualmente, perante a 4ª Vara Federal, sob a presidência dos trabalhos da Dra. Gisele Leite, e entre a assessoria jurídica do Conselho, com representantes do Ministério Público do Trabalho, da Sesap, do HRTM e da Apamim.

As audiências aconteceram na tarde da terça-feira (12) e durante a manhã desta quarta-feira (13).

A abertura faz parte da Ação Civil Pública movida pelo Cremern na 4ª Vara da Justiça Federal, que requer no total 20 leitos de UTI para o Hospital Tarcísio Maia.

10 leitos de UTI no Hospital haviam sido inaugurados em 7 de abril, quando recebeu o primeiro paciente, um homem de 60 anos, com sintomas da Covid-19.

Participaram das audiências o presidente do Cremern, Dr. Marcos Lima de Freitas, os assessores jurídicos Klevelando Santos e Tales Barbalho, o representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Antônio Gleydson Gadelha, a representante da Sesap, Dra. Renata, a representante do Gabinete Civil: Dra Luciana, os representantes da APAMIM, Larizza Souza e Dr. Gustavo Lins, e o diretor técnico do Hospital Tarcísio Maia, Dr. Miguel Rogério.